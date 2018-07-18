В Москве на балконе одного из домов обнаружено тело пенсионера

Пенсионер найден мертвым на балконе квартиры по адресу: ул. Туристская, д. 13, корп. 2 на северо-западе столицы, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Находившийся в сидячем положении труп сильно разложился. Останки доставили в морг для установления причины смерти. Сотрудники Следкома выясняют обстоятельства случившегося. Отмечается, что дверь в квартиру была заперта изнутри, обстановка в комнатах не нарушена. Вероятно, пенсионеру стало плохо, и он не успел вызывать «скорую помощь».