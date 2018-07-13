В Москве количество вновь выявленных больных ВИЧ снижается

Количество выявленных ВИЧ-инфицированных в Москве за последние два года снизилось на 3,8%. Об этом ТАСС в пятницу сообщил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекций Департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус.

Ранее была опубликована статистика Минздрава РФ, в которой отмечалось, что в 2017 году в столице было зафиксировано на 20% больше заболевших вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), чем в 2016 году. Так, в прошлом году, по данным министерства, вирус в Москве обнаружили у 2901 человека, а в 2016 году ВИЧ был обнаружен уже у 2409 людей. В России в целом в 2017 году вирус был обнаружен у 85,8 тыс. человека, а годом ранее - у 86,8 тыс. человек.

«Используя данные последних двух лет, можно констатировать, что количество вновь выявленных случаев заболевания снижается. В 2016 году в Москве зарегистрировано 3289 новых случаев ВИЧ-инфекции среди жителей города, в 2017 - 3164, то есть снижение составляет 3,8%», - сказал Мазус.

По его словам, данная статистика отражает «не только уверенно контролируемую эпидемическую ситуацию в столице, но и демонстрируют эффективность мероприятий по привлечению ВИЧ-инфицированных к диспансерному учету и лечебным мероприятиям". "Следует также подчеркнуть, что в настоящее время около 80% лиц, получающих в Москве антиретровирусную терапию, имеют неопределяемую вирусную нагрузку, что является одним из лучших показателей», - пояснил собеседник агентства.

Отметим, что рост числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в ряде субъектов Российской Федерации, в том числе в г.Москве, связан с совершенствованием статистического наблюдения и межведомственного взаимодействия, и обусловлен включением в форму федерального статистического наблюдения за 2017 год сведений о числе пациентов из других ведомств, в том числе из учреждений ФСИН.

Вместе с тем, по его словам, за последние два года в Москве на 1,7% выросло количество пациентов, самостоятельно вставших на учет в Московский государственный центр СПИД. Теперь эти пациенты находятся под медицинским наблюдением и получают необходимую антиретровирусную терапию. «Число лиц, которые встали на диспансерный учет, и которым был установлен клинический диагноз «ВИЧ-инфекция», составило в 2016-2017 годах 2409 и 2449 человек, соответственно - рост 1,7%», - отметил Мазус.

Он также добавил, что в Москве ежегодно увеличивается число лиц, прошедших в медицинских организациях города Москвы обследование на ВИЧ-инфекцию. В 2016 году обследование прошли 4, 6 млн человек, в 2017 году - 5,1 млн. «Москва сохраняет лидерство по сравнению с другими регионами страны в области предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матери ребёнку с предельно низким для современного глобального здравоохранения показателем - менее 1%, что в два раза меньше среднероссийского показателя», - заключил собеседник агентства.