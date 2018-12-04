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В Москве к 2020 году могут появиться автобусы-амфибии

4 Декабря 2018 в 14:04
В Москве к 2020 году могут появиться автобусы-амфибии

В российской столице в течение двух лет по маршруту для туристов запустят движение автобусов-амфибий. Как отметили в НИИ «Мостранспроект», новый вид городского транспорта сможет преодолевать часть маршрута по городским улицам, другую – по акватории Москвы-реки.

Подчёркивается, что первый маршрут автобусов-амфибий пройдет через центр Москвы – транспорт будет отправляться от парка «Зарядье», маршрут пройдёт мимо Красной площади, МГУ, Храма Христа Спасителя и других популярных у жителей столицы и туристов мест.

Добавим, такой необычный вид транспорта давно не редкость в крупнейших мегаполисах мира. Так, в Амстердаме, например, автобусы-амфибии используют для экскурсий по городским каналам. Специально для голландской столицы автобус проектировали с учетом его прохождения под низкими мостами. Кроме того, экскурсионные плавающие автобусы популярны в Бостоне и Сан-Франциско, Монреале, Глазго, Будапеште и Роттердаме.

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