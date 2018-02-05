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В Москве ищут компанию по вывозу снега из ЮВАО

5 Февраля 2018 в 12:57
В Москве ищут компанию по вывозу снега из ЮВАО

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продает и закупает Москва. Предложения для поставщиков Москвы. 

Поставщика среди СМП для оказания услуг по вывозу снега в 2018 году ищет ГБУ «Автомобильные дороги Юго-Восточного административного округа». Начальная стоимость контракта - 2,7 млн рублей. Заявки принимаются до 12 февраля.

Документация


«Жилищник района Аэропорт» закупает материалы, в том числе пешеходные ограждения и тротуарную плитку, для проведения работ по содержанию и благоустройству дворовых территорий. Начальная стоимость контракта - 659 тыс. рублей. Заявки принимаются до 12 февраля.

Документация

 

Через аукцион будет определен поставщик концентрированного моющего средства для промывки асфальтобетонных и плиточных покрытий для нужд ГБУ «Автомобильные дороги СВАО». Начальная цена контракта – 2,8 млн рублей. Заявки принимаются до 13 февраля.

Документация

 

Более подробную информацию о конкурентных процедурах можно найти на Портале поставщиков Москвы и в Единой информационной системе.

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