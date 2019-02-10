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В Москве эвакуированы сотрудники и посетители банка из-за «минирования»

10 Февраля 2019 в 12:30
В Москве эвакуированы сотрудники и посетители банка из-за «минирования»

На севере столицы были экстренно эвакуированы около 30 посетителей и сотрудников Московского кредитного банка. Причиной стал анонимный звонок о «минирования» здания. Об этом стало известно РИА Новости от источника из экстренных служб Москвы.

«После сообщения с угрозой взрыва из Московского кредитного банка по адресу: Ленинградский проспект, дом 78, были выведены 26 человек», - сообщил собеседник СМИ.

В настоящее время идет проверка помещений банка.

На территории ЦФО 5 февраля, во вторник, было подобным образом «заминировано» 220 объектов, в том числе 137 - в Москве. Сообщения поступают преимущественно из-за рубежа. Ни одно из них не подтвердилось. Эвакуировано было в общей сложности более 190 тысяч человек, в Москве – более 47 тысяч человек.

Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в беседе с НСН ранее назвал эту волну звонков этапом необъявленной войны против России.

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