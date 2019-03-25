В Москве электропоезд насмерть сбил мужчину

Скоростной электропоезд «РЭКС» сообщением Москва Павелецкая - Ожерелье сбил насмерть мужчину на железнодорожной станции «Нижние Котлы» Павелецкого направления МЖД, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

Нижние Котлы— пассажирская платформа Павелецкого направления Московской железной дороги/ Располагается в районе Нагорный, параллельно Варшавскому шоссе. Является пересадочной на станцию Московского метрополитена «Нагатинская».