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В Москве число смертей от инфаркта миокарда снижено на 20%

15 Марта 2019 в 12:31
В Москве число смертей от инфаркта миокарда снижено на 20%

Число умерших от инфаркта миокарда в российской столице сократилось на 20% за последние 5 лет. Смертность снижена благодаря действующей инсультной и инфарктной сети, развернутой в Москве на базе разветвленного комплекса сосудистых центров.

Количество летальных исходов в самих больницах от острого инфаркта миокарда снизилось до 6%. Кроме того, в два раза выросло число пациентов с острым инфарктом миокарда, которым провели ангиопластику — операцию по стентированию сосудов сердца.

В 2018 году в сеть сосудистых центров вошли больница имени С.С. Юдина и больница имени М.П. Кончаловского в Зеленограде. 10 инсультных центров расположены в крупнейших многопрофильных стационарах в разных районах Москвы. Везде есть по две ангиографические установки, которые позволяют обеспечить круглосуточную работу сети.

На сегодня от момента прибытия скорой помощи по вызову до начала операции при инфарктах и инсультах проходит в Москве не больше часа, что соответствует лучшим мировым показателям. Кроме того, на базе столичных поликлиник функционируют школы профилактики 
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