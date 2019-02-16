В Москве будет плюсовая погода

Облачная погода, небольшой мокрый снег и до 2 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 16 февраля, сообщает портал «Метеоновости».

Ветер западный 6-11 м/с. Атмосферное давление достигнет 747 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80.

Из-за погоды недомогание возможно у гипертоников, гипотоников, перенесших сосудистые катастрофы. У людей с ишемической болезнью сердца, атеросклерозом сосудов могут наблюдаться недомогания, появление головных болей и болей в области сердца, «скачки» артериального давления, передает Агентство «Москва».

По народному календарю сегодня Починки — день, приходящийся на 3 (16) февраля, следующий день после Сретения день. У южных славян первые три дня февраля (Трифонов день, Сретенье, Починки) считались рубежом между зимой и весной. В старину считалось, что в эту ночь домовой заезжает лошадей.

Симеон Богоприимец покровитель младенцев, ему адресуется молитва о сохранении их здоровья. По 24 февраля бывает семь крутых утренников: три до Власия, четыре после Власия