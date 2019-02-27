В Москве арестован экс-глава управы Дорогомилово

Хорошевский районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу бывшего главу управы столичного района Дорогомилово Алексея Чепикова, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Он отправлен в следственный изолятор до 18 апреля, рассказали РБК в суде.

Адвокат обвиняемого Руслан Якупов подтвердил изданию, что его подопечный возглавлял районную управу, однако не захотел раскрыть подробности уголовного дела без консультации со своим подзащитным.

Алексей Чепиков занял кресло руководителя управы Дорогомилово в марте 2017 года, а освобожден от обязанностей 25 февраля 2019 года.