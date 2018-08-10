В Москве арестован астраханский чиновник

Басманный суд Москвы санкционировал до 8 октября арест бывшего заместителя председателя правительства Астраханской области, министра строительства и ЖКХ региона Василия Корнильева, обвиняемого в растрате в особо крупном размере.

Экс-чиновник был задержан накануне в рамках уголовного дела о сговорах на аукционах госпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области».

8 августа глава Астраханской области Александр Жилкин принял отставку Корнильева.

Василий Игоревич Корнильев родился 18 января 1977 года в г. Астрахани. Трудовой путь начал в 1997 году в качестве специалиста Лицензионной палаты администрации Астраханской области. В дальнейшем занимал различные должности в администрации Астраханской области. С 2005-2008 руководитель секретариата вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской области. С 2008-2016 года - генеральный директор ЗАО «Астраханский морской порт». Избирался депутатом Городской Думы, руководил комитетом по бюджету, финансам и налогам. Василий Корнильев руководил областным министерством с ноября 2016 года, передает «Интерфакс».

Корнильев награжден благодарственным письмом Губернатора Астраханской области, медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью», почетной грамотой Губернатора Астраханской области, почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги». Женат, воспитывает троих детей.



