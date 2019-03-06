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В Москве арестовали женщину за продажу новорождённой дочери

6 Марта 2019 в 20:33
В Москве арестовали женщину за продажу новорождённой дочери

Преображенский районный суд столицы принял решение об аресте до 6 мая женщины, которую обвиняют в продаже новорожденной дочери. Об этом АГН «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

По данным следствия, 23-летняя женщина разместила в одной из социальных сетей объявление о поиске приемных родителей для её малышки в обмен на 1миллион рублей.

Подозреваемую задержали накануне вечером, после того, как она получила запрошенную сумму и передала покупательнице дочь вместе с распиской. Как отмечает РИА ФАН, мать признала свою вину. Заведено уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

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