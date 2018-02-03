В Москве 60 тысяч человек спели хором «Широка страна моя родная»

Митинг-концерт «Россия в моем сердце» завершился в центре Москвы. Акция на Васильевском спуске была посвящена сразу нескольким событиям - победе в Сталинградской битве, участию российских спортсменов в Олимпиаде, российской операции в Сирии и волонтерскому движению.

Как заявил со сцены секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, нынешние антироссийские санкции являются «булавочными уколами», по сравнению с тяжестью потерь в годы Великой Отечественной войны.

Он также коснулся участия российских олимпийцев в ОИ в Пхенчхане. «Они (спортсмены) все-таки едут и они будут биться на Олимпиаде, и мы желаем им победы. Справедливость всегда на нашей стороне», - подчеркнул глава ОП.

Сопредседатель движения «Бессмертный полк», народный артист СССР Василий Лановой в своей речи напомнил о великом поколении, которое «уплатило цену и добилось великой Победы, для того, чтобы сохранить русскую жизнь, русский народ, русскую литературу и русский язык».

А худрук Государственного театра наций Евгений Миронов обратил внимание на неоценимую помощь волонтеров.

Завершилсямитинг-концерт исполнением песни «Широка страна моя родная», которую певицаЗара хором спела со зрителями, пишет ТАСС.