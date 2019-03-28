В Москве 5 выделенок отдают городскому транспорту

Пять выделенных полос в российской столице переведут на ежедневный режим функционирования с 14 апреля. Об этом сообщили в московском Центре организации дорожного движения. Там уточнили, что речь идёт о трассах, которые проложены через районы, где нет альтернативного магистрального транспорта.

На сегодня по этим дорогам проходит 244 пригородных и городских маршрута. Каждый выходной день общественный транспорт перевозит по ним свыше 600 тысяч человек. Ежедневный режим работы выделенок даст возможность сократить время прибытия бригад экстренных служб.

Водителей об изменениях режима работы выделенных полос, в частности, предупредят световые табло, экипажи Дорожного патруля, а также передвижные информационные табло ЦОДД, которые применялись во время проведения мирового первенства по футболу.

Ежедневный режим работы выделенных полос с 14 апреля вводится на следующих трассах: Ленинский проспект; проспект Мира - Ярославское шоссе; ул. Воздвиженка - Кутузовский проспект - Можайское шоссе; Нахимовский проспект - Ломоносовский проспект - ул. Минская; ул. Нижегородская - Рязанский проспект.

До этого в Москве уже ввели ежедневный режим на ряде выделенных полос.