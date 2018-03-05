В Московском зоопарке снежного барса возмутил мартовский снег

Снежный барс в Московском зоопарке выразил возмущение по поводу снежных заносов в марте. Видео, на котором животное громко зовёт весну, выложили в Instagram зоосада.

В кадре барс кричит «Ау!». В комментарии к видео сотрудники зоопарка написали: Весна, ау?! Снежный барс как бы недоумевает, почему 5 марта продолжается январь. 8 марта на носу, а ощущение, что собираемся праздновать Новый год».

При этом отмечается, что этот представитель семейства кошачьих имеет настолько теплый мех, что морозы ему нипочём. Обычно снежные барсы не издают столь громких звуков, им больше присуще своеобразное мурлыканье.