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В Московском зоопарке появились папуанские пингвины

27 Декабря 2017 в 09:37
В Московском зоопарке появились папуанские пингвины

Московский зоопарк подготовил своим посетителям необычный подарок к Новому году. В зоосад завезли три пары папуанских пингвинов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Пингвины привезены из Германии, отмечает RT. Их передали Московскому зоопарку в рамках европейской программы по сохранению этого вида в неволе. Примечательно, что именно такие пингвины были сняты в американской комедии «Пингвины мистера Поппера» с Джимом Керри.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появился птенец у пары кафрских рогатых воронов. 

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