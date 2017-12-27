В Московском зоопарке появились папуанские пингвины

Московский зоопарк подготовил своим посетителям необычный подарок к Новому году. В зоосад завезли три пары папуанских пингвинов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Пингвины привезены из Германии, отмечает RT. Их передали Московскому зоопарку в рамках европейской программы по сохранению этого вида в неволе. Примечательно, что именно такие пингвины были сняты в американской комедии «Пингвины мистера Поппера» с Джимом Керри.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появился птенец у пары кафрских рогатых воронов.