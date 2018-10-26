В Московском регионе начинается предзимье

В Москве в пятницу вечером могут появиться снежинки в воздухе, а экстремально низкое давление сменится в воскресенье на экстремально высокое, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд информационному агентству «Интерфакс».

По его словам, ночные температуры будут около нулевой отметки. Ночью местами небольшие осадки, но землю снег не покроет, поскольку земля сейчас теплая.

Вильфанд уточнил, что это время нельзя называть зимним. По его выражению, это сезон предзимья.

Официальный портал мэра и правительства Москвы предупреждает о том, что дорожная ситуация в столице может осложниться из-за небольшого снега и того, что многие отправятся вечером за город.

Как рассказал НСН координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов, Гидрометцентр России дал рекомендации для водителей Москвы и Подмосковья заменить летнюю резину на зимнею в начале ноября, когда температура воздуха понизится до 3-5 градусов. Но лучше, по словам Шкуматова, эт сделать чуть раньше.

«Поверьте, хуже от этого никому не будет», - заключил координатор движения «Синие ведёрки».