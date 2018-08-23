В московском пруду утонул мужчина

Мужчина утонул в Пенягинском пруду ландшафтного парка в столичном районе Митино, сообщил Агентству «Москва» источник в экстренных службах.

К водоему направлена команда водолазов. Устанавливаются обстоятельства ЧП.

Пенягино — бывшая деревня, которая вошла в состав Москвы в 1985 году. В середине 90-х годов в ходе массового жилищного строительства на территории района Митина была практически полностью снесена. Название деревни сохранилось в названии улицы - Пенягинская, а также в названии затопленной долины среднего участка реки Барышиха, именуемой Пенягинским прудом.