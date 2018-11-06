В московском православном храме произошел пожар

В столичном районе Южное Тушино в деревянном храме на улице Лодочной произошло возгорание, сообщил Агентству «Москва» источник в экстренных службах.

Площадь пожара составила 40 кв. м.

В пресс-службе столичного управления МЧС РФ подтвердили факт возгорания по указанному адресу, добавив, что информация о пострадавших не поступала.

Временный храм на Лодочной, согласно открытым данным, освящен в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Настоятель храма священник Олег Яньшин. В храме находятся чтимые иконы с частицами мощей блаженной Матроны Московской, благоверного князя Александра Невского и священноисповедника Сергия Касимовского.

Ранее НСН сообщала о крупном пожаре в Пушкино.