В московском метрополитене на рельсах погиб мужчина

После падения на рельсы на станции «Перово» Калининской линии Московского метрополитена скончался мужчина. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Поступила информация о падении мужчины на рельсы на станции «Перово». Тело погибшего уже извлечено на платформу», - проинформировал официальный представитель.

Личность мужчины и обстоятельства его гибели выясняются.

Движение поездов на Калининской линии московского метро от станции Новокосино до станции Шоссе Энтузиастов было временно ограничено в связи с происшествием.