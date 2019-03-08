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В московском метрополитене на рельсах погиб мужчина

8 Марта 2019 в 14:50
В московском метрополитене на рельсах погиб мужчина

После падения на рельсы на станции «Перово» Калининской линии Московского метрополитена скончался мужчина. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Поступила информация о падении мужчины на рельсы на станции «Перово». Тело погибшего уже извлечено на платформу», - проинформировал официальный представитель.

Личность мужчины и обстоятельства его гибели выясняются.

Движение поездов на Калининской линии московского метро от станции Новокосино до станции Шоссе Энтузиастов было временно ограничено в связи с происшествием.

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