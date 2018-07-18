В московском метро появились платные туалеты

В столичной подземке открылись 15 туалетов. Они расположены на ключевых станциях. Как правило, наиболее загруженных: «Библиотека им. Ленина, «Пушкинская», ВДНХ, «Проспект мира». Оплатить посещение туалета можно с помощью карты «Тройка». Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что в открытом конкурсе выиграла компания, которая вызвалась «в жестких технических требованиях», которые были даны, поставить эти туалеты.

Чиновник добавил, что в ближайшее время программа будет продолжена, туалеты планируют установить почти на четырех десятках станций.