Среда
18 июля
USD 62.44
EUR 73.24
Горячие новости

В московском метро появились платные туалеты

18 Июля 2018 в 19:49
В московском метро появились платные туалеты

В столичной подземке открылись 15 туалетов. Они расположены на ключевых станциях. Как правило, наиболее загруженных: «Библиотека им. Ленина, «Пушкинская», ВДНХ, «Проспект мира». Оплатить посещение туалета можно с помощью карты «Тройка». Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что в открытом конкурсе выиграла компания, которая вызвалась «в жестких технических требованиях», которые были даны, поставить эти туалеты.

Чиновник добавил, что в ближайшее время программа будет продолжена, туалеты планируют установить почти на четырех десятках станций.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.