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В Московском дворце молодёжи охранники избили юриста

2 Апреля 2019 в 16:41
В Московском дворце молодёжи охранники избили юриста

Юрист Андрей Зорин стал жертвой охранников в МДМ. Как рассказал пострадавший телеканалу «360», его друга вывели из зала за громкий смех во время спектакля. Когда он сам покинул зал, чтобы проверить, что с товарищем, увидел, что его избивают.

Зорин отметил, что, выйдя, достал телефон, попросил охранников дать объяснения происходящему, а также представиться. В ответ ему заломали руки и вывели на улицу, где нанесли побои. Среди повреждений сломанная ключица, ушибы на лице.

Добавим, по словам юриста, получены записи видеокамер вокруг театра, на которых видно избиение. По делу идёт следствие, пострадавший успел снять побои.

 

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