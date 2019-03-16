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В московских аэропортах более 40 рейсов отменены и задержаны

16 Марта 2019 в 14:15
В московских аэропортах более 40 рейсов отменены и задержаны

В московских аэропортах отменили и задержали 45 рейсов, пишет Газета.ру. Сообщается, что в аэропорте Внуково задержано четыре рейса, еще шесть — отменено. В Домодедово задержано девять рейсов, а 11 отменено. Также расписание полетов изменилось и в аэропорте Шереметьево. Здесь задержано пять рейсов.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе наблюдается плотная облачность и небольшой снег. В течение дня температура воздуха будет держать на нулевой отметке, а скорость ветра не превысит 8 метров в секунду.

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