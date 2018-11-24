В Мосгордуме готовы рассматривать предложения по увековечиванию Виктора Цоя в Москве

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что певец Виктор Цой достоин того, чтобы быть увековеченным не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, и комиссия готова рассмотреть соответствующие предложения.

При этом он напомнил, что в Москве существует неофициальное место памяти певца - «стена Цоя», которая находится на Арбате. Однако, как пояснил депутат, присвоить ей официальный статус пока нет возможности.

Напомним, в Санкт-Петербурге будет установлен памятник Виктору Цою в сквере, который находится рядом со станцией метро «Проспект Ветеранов».

О лидере группы «Кино», погибшем 15 августа 1990 года, снято более десятка документальных и телевизионных фильмов. В четырех российских городах появились улицы Виктора Цоя, а также скверы, памятники и мемориальные стены в его честь, в том числе — знаменитая стена Цоя на Арбате в Москве.

Как ранее сообщала НСН, в Казахстане открыли монумент российскому музыканту Виктору Цою. Презентация памятника состоялась в Караганде. Монумент Цою поставили на пересечении нескольких городских улиц. Автор композиции взял за основу обложку альбома «Звезда по имени Солнце».