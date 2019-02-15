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В Мордовии столкнулись три автомобиля

15 Февраля 2019 в 01:08
В Мордовии столкнулись три автомобиля

9 человек получили травмы в результате столкновения трех автомобилей на 276 километре автодороги Нижний Новгород - Саранск - Саратов в Лямбирском районе Мордовии, передает ТАСС.

45-летняя женщина-водитель ВАЗ-21099 выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с «Renault Duster», после чего во внедорожник въехал «Datsun».

В результате ДТП госпитализированы водитель и пассажирок отечественного авто, водитель и три пассажирки «Renault».

Все водители были трезвы, видимость на дороге была ограничена из-за метели.

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