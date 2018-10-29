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В Монголии распустят парламент

29 Октября 2018 в 20:21
В Монголии распустят парламент

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга направил спикеру парламента Миеэгомбыну Энхболду официальное письмо с предложением о роспуске Великого государственного хурала Монголии

«Парламент и правительство Монголии, которые были сформированы по итогам парламентских выборов 2016 года, не выполнили свои обязательства перед народом», - говорится в официальном письме.

Согласно Конституции, президент счел целесообразным распустить нынешний состав парламента.

Ранее НСН сообщала, что президент Монголии Халтмаагийн Баттулга одобрил кандидатуру исполняющего обязанности вице-премьера Ухнаагийна Хурэлсуха на пост премьер-министра Монголии. Перед этим Монгольская народная партия выдвинула кандидатуру Хурэлсуха на пост главы правительства страны.

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