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В МОК разочарованы результатами допинг-пробы Крушельницкого

20 Февраля 2018 в 08:02
В МОК разочарованы результатами допинг-пробы Крушельницкого

В Международном олимпийском комитете прокомментировали ситуацию вокруг положительной пробы «А» российского керлингиста Александра Крушельницкого. По словам представителя организации Марка Адамса, ведется расследование. Он отметил, что разочарован тем, что такое происходит на Олимпийских играх, передает «Спорт-экспресс». И добавил, что если спортсмену мельдоний подсыпали и есть доказательства этого, то ему стоит обратиться в CAS. Адамс при этом подчеркнул, что, с другой стороны, вся эта ситуация доказывает, что система по выявлению допинга работает.

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