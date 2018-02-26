В МОК рассказали о сроках восстановления ОКР

Членство Олимпийского комитета России (ОКР) может быть восстановлено до 28 февраля. Об этом заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев. По его словам, в ближайшее время будут проведены последние допинговые проверки, после этого Россия может стать полноправным членом олимпийского движения, вернув государственную символику и флаг, передает «Газета.ру».

Тарпищев при этом заметил, что положительные допинг-пробы российских спортсменов Александра Крушельницкого и Надежды Сергеевой на Олимпиаде в Южной Корее процесс восстановления ОКР усложнили.