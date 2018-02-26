Понедельник
26 февраля
USD 56.76
EUR 69.63
Горячие новости

В МОК рассказали о сроках восстановления ОКР

26 Февраля 2018 в 09:37
В МОК рассказали о сроках восстановления ОКР

Членство Олимпийского комитета России (ОКР) может быть восстановлено до 28 февраля. Об этом заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев. По его словам, в ближайшее время будут проведены последние допинговые проверки, после этого Россия может стать полноправным членом олимпийского движения, вернув государственную символику и флаг, передает «Газета.ру».

Тарпищев при этом заметил, что положительные допинг-пробы российских спортсменов Александра Крушельницкого и Надежды Сергеевой на Олимпиаде в Южной Корее процесс восстановления ОКР усложнили.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.