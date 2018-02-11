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В МОК рассказали о «программе надзора за поведением россиян»

11 Февраля 2018 в 13:17
В МОК рассказали о «программе надзора за поведением россиян»

За поведением российских атлетов на ОИ в Пхенчхане ведется тщательное наблюдение. Об этом рассказал журналистам директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Представителей СМИ интересовала реакция МОК на слова российского шорт-трекиста Семена Елистратова о «мерзком отстранении россиян». Адамс ответил, что МОК не рассматривает отдельные высказывания, пишет РИА Новости.

«У нас есть программа надзора за олимпийскими атлетами из России, за их поведением, в конце Игр исполкому (МОК) будет доложено о соблюдении буквы и духа закона», – заявил Адамс.

Ранее Елистратов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 метров. Свою награду он посвятил всем российским атлетам, которых «подло и мерзко» отстранили от Олимпиады, пишет Газета.ру

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