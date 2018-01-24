В МОК пояснили, кого из российских спортсменов позовут в Пхёнчхан

В МОК объяснили принцип приглашения российских спортсменов на Олимпиаду. Ответ последовал сразу за запретом на участие в состязаниях сильнейшим представителям РФ (в том числе биатлонисту Антону Шипулину, лыжнику Сергею Устюгову, шорт-трекисту Виктору Ану), пишет RT .

Как пояснила руководитель Независимой организации антидопингового тестирования Валери Фурнейрон, МОК внимательно изучает все доказательства применения допинга спортсменами из РФ и хочет, чтобы не было ни малейшего сомнения в отношении приглашённых атлетов, сообщает «Газета.ру».

Напомним, 24 января также стало известно, что болельщикам запретят проносить на трибуны Олимпийских игр в Пхёнчхане российский флаг.