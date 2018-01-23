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В МОК назвали причины недопуска российских спортсменов к Олимпиаде

23 Января 2018 в 19:58
В МОК назвали причины недопуска российских спортсменов к Олимпиаде

Отказ в допуске российских спортсменов к Олимпийским играм в Пхёнчхане не означает, что в прошлом все они нарушали антидопинговые правила. Об этом, как передает RT, рассказала глава независимого органа Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к Играм Валери Фурнейрон

Она подчеркнула, что ее комиссия намерена убедиться, что все российские атлеты, которые выступят в Пхёнчхане, будут чисты.

«Тщательно изучая все возможные обстоятельства, мы хотели иметь абсолютную уверенность, что в адрес кого-либо из тех, кто будет приглашён, нет ни малейших сомнений или подозрений», - пояснила она.

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