В МОК назвали причины недопуска российских спортсменов к Олимпиаде

Отказ в допуске российских спортсменов к Олимпийским играм в Пхёнчхане не означает, что в прошлом все они нарушали антидопинговые правила. Об этом, как передает RT, рассказала глава независимого органа Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к Играм Валери Фурнейрон

Она подчеркнула, что ее комиссия намерена убедиться, что все российские атлеты, которые выступят в Пхёнчхане, будут чисты.

«Тщательно изучая все возможные обстоятельства, мы хотели иметь абсолютную уверенность, что в адрес кого-либо из тех, кто будет приглашён, нет ни малейших сомнений или подозрений», - пояснила она.