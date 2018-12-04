В Минздраве разрешили объедаться на Новый год

Министерство здравоохранения рекомендует гражданам России не ограничивать себя в еде на Новый год. Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил RT , что, ели у человека нет серьёзных недугов, он может позволить себе во время праздников всё «самое вкусное, хорошее, нарядное и приятное».

Как отмечает «Русская планета» , Тутельян пожелал россиянам, чтобы их новогодняя трапеза была разнообразной и обильной. Правда, он особо подчеркнул, что следует избегать злоупотребления алкогольными напитками.