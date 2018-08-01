В Минздраве рассказали, где в России больше всего болеют

Минздрав выделил регионы России, где больше всего болеющих граждан, сообщает RT. За прошлый год наибольшее количество случаев заболеваний было зафиксировано в Алтайском крае, самым больным городом в стране стал Санкт-Петербург, а на третьей строчки антирейтинга оказался Ненецкий АО, приводит данные «Русская планета».

Наиболее здоровые граждане живут в Кабардино-Балкарии, Чечне и Курской области, отмечает «Газета.ру».

Добавим, что в среднем по России в 2017 году было зарегистрировано 161 776 случаев заболевания на 100 тысяч человек.