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В Минздраве рассказали, где в России больше всего болеют

1 Августа 2018 в 10:06
В Минздраве рассказали, где в России больше всего болеют

Минздрав выделил регионы России, где больше всего болеющих граждан, сообщает RT. За прошлый год наибольшее количество случаев заболеваний было зафиксировано в Алтайском крае, самым больным городом в стране стал Санкт-Петербург, а на третьей строчки антирейтинга оказался Ненецкий АО, приводит данные «Русская планета». 

Наиболее здоровые граждане живут в Кабардино-Балкарии, Чечне и Курской области, отмечает «Газета.ру».

Добавим, что в среднем по России в 2017 году было зарегистрировано 161 776 случаев заболевания на 100 тысяч человек.

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