В Минздраве назвали самые психически здоровые регионы России

В Минздраве сообщили, что количество психических заболеваний в России в 2017 году уменьшилось на 6%. Больше всего такого рода расстройств зарегистрировано в Алтайском крае (1207 случаев на 100 тысяч населения), на Чукотке (835) и в Ненецком автономном округе (819).

При этом, по данным ведомства, люди с самой здоровой психикой живут на Кавказе. Меньше всего зафиксировано психических заболеваний в Ингушетии, Чеченской республике, а также в Северной Осетии-Алании. Во всех этих кавказских республиках уровень заболевания составляет не более 200 человек на 100 тысяч населения, сообщает «Русская планета».

Специалисты связывают высокую степень заболеваемости психическими расстройствами в северных регионах сраны с тяжелым климатом, низким уровнем урбанизации, а также однообразной едой.