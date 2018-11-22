В Минтруде рассказали, в каких отраслях наблюдается нехватка кадров

Наибольший уровень нехватки кадров наблюдается в области информационных технологий. Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Любовь Ельцова. По её словам, на этих сотрудников растёт спрос.

«Сейчас отмечают и работодатели, что есть высокая потребность в специалистах, у которых очень высокие навыки в сфере информационных технологий… и программирования, безусловно. Мы видим, что растёт спрос на этих сотрудников», - цитируют слова Ельцовой РИА Новости.

В настоящий момент, как пояснила замминистра, в отрасли разрабатываются новые профстандарты, например для интернет-маркетинга.

В то же время, как отметила Ельцова, в РФ наблюдается дефицит врачей и водителей, согласно общероссийского банка вакансий, сообщает «Русская планета».

Ранее СМИ сообщили, что Минздрав поддержал инициативу оплаты крупными компаниями занятий спорта для сотрудников. Однако профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в эфире НСН призвала не заставлять организации в обязательном порядке платить за них.