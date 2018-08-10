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В Минтруда назвали регионы, где через два года вырастет рождаемость

10 Августа 2018 в 09:19
В Минтруда назвали регионы, где через два года вырастет рождаемость

В Министерстве труда РФ рассчитали регионы, в которых к 2020 году будут самые большие показатели по рождаемости. По данным ведомства, это Тува, Горный Алтай и Чеченская республика сообщает iz.ru.

Специалисты также сообщили, что через два года в стране увеличится коэффициент рождаемости - с нынешних 1,62 ребенка на одну женщину до 1,65. В 2024 году он вырастет до 1,7, а в Сибири и на Кавказе достигнет двух.

Эксперты заявили, что рождаемость увеличится там, где много молодых людей, а власть поддерживает «здоровые гетеросексуальные отношения», передает РЕН ТВ.

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