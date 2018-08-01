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В Минтрансе сочли слишком дорогой трассу Джубга-Сочи

1 Августа 2018 в 13:12
В Минтрансе сочли слишком дорогой трассу Джубга-Сочи

В министерстве транспорта Российской Федерации считают излишне дорогим проект строительства в Краснодарском крае автомобильной трассы Джубга-Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса. Там отметили, что для реализации этого проекта потребуется не менее 1,6 триллиона рублей.

Кроме того, как подчеркивают в ведомстве, осуществить строительство будет очень сложно с технической точки зрения, передает  Газета.ру. На стадии реализации проекта также могут возникнуть трудности в движении вдоль черноморского побережья по действующим железной и автомобильной дорогам.

Так в Минтрансе прокомментировали публикацию «Ведомостей» о возможном строительства дороги Джубга - Сочи, которая могла бы стать самой дорогой трассой в Российской Федерации.

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