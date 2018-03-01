В Минстрое отреагировали на слова Путина о снижении ипотечной ставки

Задачи, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, назвал амбициозными, но реализуемыми глава Минстроя Михаил Мень.

Министр заявил, что снижение ипотечной ставки до 7%, о котором говорил глава государства, вполне реалистично, так для этого есть предпосылки. По его словам, уже в феврале средняя ставка на первичном рынке составляла 9,6%.

«Мы видим, что банки конкурируют на ипотечном рынке, в различных регионах для определенных категорий граждан даже сегодня существуют программы со ставкой значительно ниже рыночной», — подчеркнул Михаил Мень.

Также министр отметил, как важно, что президент обратил внимание на приоритет развития городской среды. По его словам, в этом году стартовал проект по благоустройству, а в будущем его предстоит значительно расширить.

Напомним, Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости улучшения жилищных условий граждан с 3,1 млн. до 5 млн. семей в год, а также роста объемов ввода жилья до 120 млн.кв. метров в год.