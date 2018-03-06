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В Минстрое одобрили построенный к мундиалю стадион в Нижнем Новгороде

6 Марта 2018 в 18:48
В Минстрое одобрили построенный к мундиалю стадион в Нижнем Новгороде

В Минстрое признали стадион «Нижний Новгород» готовым к подписанию в ближайшее время заключения о соответствии. Об этом на заседание оперативной рабочей группы по контролю за строительством и вводом в эксплуатацию стадионов к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России сообщил первый замглавы ведомства Леонид Ставицкий.

«Степень готовности стадиона высочайшая, до подписания заключения о соответствии счет пошел на дни. Сейчас это самый важный документ, который подтверждает, что все строительно-монтажные и пусконаладочные работы в рамках проекта выполнены. Проведены как автономные, так и комплексные испытания систем «под нагрузкой» на 72 часа», - пояснил чиновник.

По его словам, после получения ЗОС подписывается разрешение на ввод в эксплуатацию.

На 15 апреля на стадионе намечено первое тестовое мероприятие - матч первенства ФНЛ между местным «Олимпийцем» и питерской командой «Зенит 2».

Напомним, в Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей мундиаля, включая 1/8 и 1/4 финала.

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