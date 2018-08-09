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В Минске освобождены двое задержанных по делу агентства БелТА

9 Августа 2018 в 17:20
В Минске освобождены двое задержанных по делу агентства БелТА

Следственный комитет Белоруссии принял решение выпустить из-под стражи редакторов информационного портала Tut.by Галину Уласик и Анну Калтыгину, задержанных 7 августа по делу о несанкционированном доступе к информации государственного агентства БелТА. Об этом информирует Tut.by. Оба редактора были ране допрошены, передает ТАСС.

Под стражей остаются, задержанные также 7 августа, главный редактор Tut.by Марина Золотова и журналист Анна Ермаченок. Кроме сотрудников крупнейшего информационного порта Белоруссии, в тот же день были задержаны редактор сайта «Белорусы и рынок» Алексей Жуков и журналист Павел Быковский. Следственный комитет Белоруссии сообщил в четверг, 9 августа, о задержании главного редактора агентства БелаПАН Ирины Левшиной. Ранее была задержана также корреспондент агентства Татьяна Коровенкова.

Все они проходят подозреваемыми по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации. По версии следствия, речь идёт о несанкционированном доступе к информационным базам агентства БелТА.

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