В Минобороны сделали выводы о целях США в Сирии после авиаудара

В Минобороны РФ заявили, что удар коалиции во главе с США по правительственным войскам Сирии показал в очередной раз истинные цели американцев в этой кампании, пишут «Известия».

«Произошедший инцидент в очередной раз продемонстрировал, что истинной целью продолжения незаконного нахождения сил США на территории Сирии является уже не борьба с международной террористической группировкой ИГИЛ, а захват и удержание под своим контролем экономических активов, принадлежащих только САР», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что Сирийские ополченцы проводили операцию против террористов в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба, когда США нанесли по ним авиаудар. Позже американская сторона заявила, что завод находится под контролем американских военнослужащих и так называемых Сирийских демократических сил.