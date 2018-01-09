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В Минобороны РФ предупредили другие страны об использовании террористами дронов

9 Января 2018 в 09:20
В Минобороны РФ предупредили другие страны об использовании террористами дронов

В министерстве обороны РФ предупредили о возможности использования боевиками дронов в других странах. Такое заявление было распространено после атаки беспилотниками авиабазы Хмеймим в Сирии, которую российским ВКС успешно удалось отобразить, сообщают РИА Новости.

Ранее оборонное ведомство России разместило на своей странице в Twitter фотографию дронов, которые совершили атаку, сообщает «Свободная Пресса». Также сообщалось, что напавшие беспилотники обладали барометрическими датчиками. При этом взрыватели, которые в них содержались, были произведены за рубежом.

Как подчеркнули в Минобороны, это свидетельствует о передаче террористам технологий, которые помогают в подготовке терактов, сообщает Ura.ru.

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