Среда
28 февраля
USD 55.67
EUR 68.66
Горячие новости

В Минобороны рассказали о гуманитарной катастрофе в Ракке

28 Февраля 2018 в 10:04
В Минобороны рассказали о гуманитарной катастрофе в Ракке

Жители сирийского города Ракка находится в условиях «гуманитарной катастрофы». Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, в этом городе авиацией коалиции, возглавляемой США, разрушено более 80% зданий. Улицы находятся в завалах, под которыми остаются тела погибших от бомбардировок, передает «Газета.ру».

Представитель Минобороны сообщил также, что в жилых кварталах нет водоснабжения и электричества, несмотря на то, что освобождение города произошло полгода назад. Конашенков отметил, что к моменту штурма население Ракки составляло 200 тысяч мирного населения, сейчас осталось лишь около 40 тысяч человек.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков рассказал RT, что наиболее тяжелая обстановка в Сирии сложилась в районах, подконтрольных коалиции США.

 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.