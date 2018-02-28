В Минобороны рассказали о гуманитарной катастрофе в Ракке

Жители сирийского города Ракка находится в условиях «гуманитарной катастрофы». Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, в этом городе авиацией коалиции, возглавляемой США, разрушено более 80% зданий. Улицы находятся в завалах, под которыми остаются тела погибших от бомбардировок, передает «Газета.ру».

Представитель Минобороны сообщил также, что в жилых кварталах нет водоснабжения и электричества, несмотря на то, что освобождение города произошло полгода назад. Конашенков отметил, что к моменту штурма население Ракки составляло 200 тысяч мирного населения, сейчас осталось лишь около 40 тысяч человек.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков рассказал RT, что наиболее тяжелая обстановка в Сирии сложилась в районах, подконтрольных коалиции США.