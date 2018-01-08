В Минобороны показали фото дронов, атаковавших Хмеймим

В Минобороны подтвердили атаку дронов на авиабазу Хмеймим и российский пункт материально-технического обеспечения в Татрусе. Атака была организована в ночь с 5 на 6 января.

В ведомстве заявили, что дроны боевиков, атаковавшие российские военные объекты в Сирии, были запущены с дальности более 50 км и наводились на цель по спутниковым координатам GPS. Также они были оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления руля высоты.

В Минобороны добавили, что самодельных минах, прикрепленных к дронами, использовались взрыватели иностранного производства. В ведомстве считают, что БПЛА, атаковавшие Хмеймим, террористы получили «от страны с высоким уровнем развития технологий спутниковой навигации и удаленного управления сбросом груза в назначенных координатах».