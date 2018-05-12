В Минобороны отреагировали на перехват Ту-95 на Аляске

Российские ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные самолеты Ту-142 проводили плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. Такое объяснение дали в Минобороны РФ после заявления американских военных о перехвате российских самолетов близ Аляски.

«На отдельном участке маршрута, не приближаясь ближе 100 метров, самолеты ВКС России, осуществлявшие полет по маршруту патрулирования, в течение 40 минут сопровождали два истребителя F-22 ВВС США», — сказал генерал-майор Игорь Конашенков, которого цитирует Газета.ру

Конашенков отметил, что ракетоносцы сопровождали российские МиГ-31 и Су-35. Входе 17-часового полета экипажи Ту-95МС и Ту-142 отработали дозаправку в воздухе и другие задачи, поставленные командованием. Представитель Минобороны добавил, что все полеты в этом регионе осуществляются в соответствии с международными договорами.