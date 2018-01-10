В Минобороны назвали место запуска дронов для атаки на базы РФ

Министерство обороны России рассказало о месте запуска дронов, которые атаковали авиабазу Хмеймим и Тартус. Как уточнили в военном ведомстве, беспилотники вылетели из зоны деэскалации в Идлибе. Стоит отметить, что контроль за этой территорией осуществляет Турция, сообщает Ura.ru .

В настоящий момент письма с соответствующими уведомлениями были направлены в Национальную разведывательную организацию Турции и в Генштаб страны, пишет RT.

Напомним, 9 января Минобороны РФ предупредило другие страны о вероятности атак боевиков беспилотниками.