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В Минобороны назвали место запуска дронов для атаки на базы РФ

10 Января 2018 в 11:27
В Минобороны назвали место запуска дронов для атаки на базы РФ

Министерство обороны России рассказало о месте запуска дронов, которые атаковали авиабазу Хмеймим и Тартус. Как уточнили в военном ведомстве, беспилотники вылетели из зоны деэскалации в Идлибе. Стоит отметить, что контроль за этой территорией осуществляет Турция, сообщает Ura.ru.

В настоящий момент письма с соответствующими уведомлениями были направлены в Национальную разведывательную организацию Турции и в Генштаб страны, пишет RT.

Напомним, 9 января Минобороны РФ предупредило другие страны о вероятности атак боевиков беспилотниками.

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