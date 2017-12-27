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В Минфине рассказали о средних зарплатах министров

27 Декабря 2017 в 15:41
В Минфине рассказали о средних зарплатах министров

Впервые министерство финансов опубликовало открытые данные о средних зарплатах большинства министров, пишет РБК. Данные предоставлены за 2016 год.

Как отмечает Ura.ru, больше всего получал глава Минфина Антон Силуанов. Его месячный заработок составил 1,7 миллиона рублей. Второе место в списке богатейших министров занял глава Минэкономразвития Максим Орешкин — 1,27 миллионов рублей месячного дохода. На третьей строчке расположился министр энергетики Александр Новак с 1,16 миллионами рублей.

Добавим, что менее миллиона рублей в месяц в 2016 году получали глава МЧС Владимир Пучков и министр промышленности Денис Мантуров. 

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