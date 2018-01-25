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В Минэкономразвития предложили уголовное наказание за фиктивный техосмотр

25 Января 2018 в 11:01
В Минэкономразвития предложили уголовное наказание за фиктивный техосмотр

Уголовное наказание за фиктивный техосмотр могут вести в России. В Минэкономразвития предлагают создать условия, при которых владельцам машин, фактически не приезжавшим в пункт проверки, не будут выдавать документ с результатами техосмотра. Диагностические карты для этого будут составляться только в электронном виде, и заверяться электронной подписью, сообщает «Коммерсант».

Процесс техосмотра должен будет обязательно фиксироваться на видео, а итоговая съемка — загружаться в централизованную базу Единой автоматизированной информационной системы техосмотра, сообщает Ura.ru.

В проекте документа также предлагается в случае уклонения от техосмотра водителям назначать штраф в размере 800 рублей. В то же время специалистам, которые будут выдавать страховой полис автомобилистам, не прошедшим техосмотр, грозит штраф в 10 тысяч рублей, либо принудительные работы на четыре года. 

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