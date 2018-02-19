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В МИДе отреагировали на погром Россотрудничества в Киеве

19 Февраля 2018 в 19:13
В МИДе отреагировали на погром Россотрудничества в Киеве

МИД России направил ноты протеста во внешнеполитическое ведомства Украины в связи с погромами представительства Россотрудничесва в Киеве, а также нападениями на офисы Сбербанка, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что оценку событиям уже дали диппредставительства России в США и ОБСЕ. Также российская сторона потребовала установить и привлечь к ответственности всех виновных в произошедших хулиганских нападениях.

Накануне, 17 февраля украинские националисты Российский центр науки и культуры в столице Украины, где сожгли российский флаг, выломали двери и расписали стены граффити. Также были зафиксированы погромы в дочерних структурах Сбербанка.

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