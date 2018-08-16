В МИД России против запрета «роботов-убийц», так как их не существует

Россия выступает против запрета «роботов-убийц» в рамках ООН, но поддерживает сохранение человеческого контроля над автономными системами вооружений, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей МИД РФ.

По словам представителей внешнеполитического ведомства, говорить о категорическом запрете смертоносных автономных систем вооружений преждевременно, так как у такой техники нет реально действующих образцов, а полноценного искусственного интеллекта пока не существует.

В то же время у запрета «роботов-убийц» есть большая общественная поддержка. Сторонники инициативы утверждают, что при быстром развитии технологий, дипломаты могут не успеть предотвратить катастрофу.

Переговоры Группы правительственных экспертов по смертоносным автономным система вооружений (САС) пройдут под эгидой ООН в Женеве 27-31 августа.