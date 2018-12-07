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В МИД РФ заявили, что спецслужбы знают имена всех россиян, воюющих за террористов в Сирии

7 Декабря 2018 в 16:42
В МИД РФ заявили, что спецслужбы знают имена всех россиян, воюющих за террористов в Сирии

Директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщил, что российские спецслужбы поименно знают граждан, которые уехали в Ирак и Сирию воевать на стороне террористов.

Ранее сообщалось, что правительственная армия Сирийской Арабской Республики уничтожила свыше 270 боевиков террористической группировки «Исламское государство», запрещённой в России. Это произошло во время наступательной операции в провинции Эс-Сувейда.

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